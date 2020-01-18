كريستيانو جاهز لقيادة هجوم يوفنتوس أمام بارما

المستقلة / حسام الدين جمال / كشف ماوريسيو ساري، مدرب يوفنتوس، عن جاهزية نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو لقيادة هجوم الفريق في المباراة المقبلة أمام بارما بالدوري الإيطالي، وذلك بعد تعافيه من المشاكل التي عانى منها بالجيوب الأنفية.

وغاب رونالدو عن المباراة الماضية ليوفنتوس أمام أودينيزي بربع نهائي كأس إيطاليا، الأربعاء الماضي، والتي انتهت بفوز اليوفي 4-0، كما غاب عن تدريبات الفريق في اليوم التالي، ليثير الشكوك حول جاهزيته لمواجهة بارما.

وقال ساري في المؤتمر الصحفي قبل لقاء بارما في الجولة 20 من الدوري الإيطالي إن رونالدو جاهز للمواجهة، بينما لم يكشف عن اسم اللاعب الذي سيجاوره في هجوم “البيانكونيري”.

وأضاف المدرب الإيطالي المخضرم: “جونزالو هيجوايين يلعب دورا واضحا، بينما يعتمد الثنائي باولو ديبالا وكريستيانو على موهبتيهما”.

الجدير بالذكر أن رونالدو صاحب الـ34 عاما خاض 23 مباراة مع يوفنتوس هذا الموسم بمختلف المسابقات، سجل خلالها 16 هدفا وصنع 3 أهداف.

ويحتل يوفنتوس صدارة ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 48 نقطة، متقدما بفارق نقطتين عن إنتر ميلان في المركز الثاني.