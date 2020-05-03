كركوك تعلن حظرا تاما للتجوال بعد تشخيص 20 إصابة بكورونا

( المستقلة)…. أصدرت خلية الازمة في محافظة كركوك، يوم الاحد، قرارات جديدة تتعلق بمكافحة وباء كورونا من بينها حظر التجوال التام.

وقال مصدر مطلع لل ( المستقلة)… اليوم الأحد إن “خلية الازمة في كركوك قررت فرض حظر تجوال تام يبدأ من يوم الثلاثاء والى اشعار اخر

وأشار الى ان “الخلية قررت غلق منافذ الدخول والخروج لمحافظة كركوك، اضافة الى تعطيل الدوام غدا الاثنين”.

وتابع المصدر ان “القرارات جاءت نتيجة لتقرير طبي من صحة كركوك افاد باصابة 20 شخصاً بفيروس كورونا”. ( النهاية)