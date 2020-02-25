كركوك تعلن تعطيل الدوام الرسمي 15 يوم وتمنع اقامة مجالس العزاء والأفراح في فبراير 25, 2020 أشترك و تابع الاخبار العاجلة على تطبيق تيليجرام المستقلة … المزيد من الاخبار اخبار البصرة تعلن القبض على عصابات للخطف والتسليب وتجارة السلاح والمخدرات فبراير 25, 2020 اخبار تصدق أقوال 4 متهمين بقتل شابة والاستيلاء على 35 ألف دولار فبراير 25, 2020 العراقكركوككورونا شارك الخبر WhatsAppTelegramViberFacebookTwitter التعليقات مغلقة. كل الاخبار سياسية اقتصادية امنية رياضية صحة فن منوعات عربي و دولي دولي عربي علوم و تكنولوجيا مقالات
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