كركوك تعلن تعطيل الدوام الرسمي 15 يوم وتمنع اقامة مجالس العزاء والأفراح

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البصرة تعلن القبض على عصابات للخطف والتسليب وتجارة السلاح والمخدرات

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تصدق أقوال 4 متهمين بقتل شابة والاستيلاء على 35 ألف دولار

 

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