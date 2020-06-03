كركوك تسجل 35 إصابة جديدة بكورونا بينها حالات لأطفال رضّع

( المستقلة).،، أعلنت دائرة صحة محافظة كركوك ، عن تسجيل 35 إصابة جديدة بفيروس كورونا بينها حالات لأطفال رضّع.

وقال مصدر من داخل الدائرة ، إن “المحافظة سجلت ٣٥ إصابة جديدة بفيروس كورونا”، موضحا أن “20 إصابة كانت بسبب إحدى العزائم بمنطقة غرناطة”.

واشار إلى أن “بقية الإصابات سجلت في مناطق شورجة وبنجا علي ورحيم اواى ومن بين المصابين”، مشيرا إلى أن “من بين الإصابات الـ35 اطفال رضع”.

من جانبه أشار رئيس حقوق الانسان في برلمان العراق وعضو خلية الازمة في كركوك أرشد الصالحي، في مقطع مصور تداوله ناشطون، إلى ان هناك ٤٦ حالة داخل المستشفى ومن بينهم اطفال رضع”.

ودعا الصالحي، إلى “بناء مستشفى ثانية للمصابين لأن المستشفى لا يكفي بعد كثرة المصابين في الآونة الاخيرة”.( النهاية)