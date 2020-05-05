كركوك تسجل 12 إصابة يومية بفيروس كورونا

( المستقلة)… أفادت خلية الأزمة الخاصة بمكافحة فيروس كورونا في كركوك يوم الثلاثاء بتسجيل 12 إصابة جديدة وهي أكبر حصيلة يومية في المحافظة منذ تفشي الفيروس.

وقال عضو الخلية الدكتور صباح نامق إن محافظة كركوك سجلت 12 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا.

وهذه أكبر حصيلة يومية للإصابات في المحافظة منذ تفشي الفيروس.

وبذلك، يرتفع العدد الكلي للإصابات في كركوك إلى 65 بينها حالتا وفاة و26 حالة شفاء، في حين لا يزال 37 مصاباً يتلقون الرعاية الطبية في المركز الخاص بعلاج مصابي الفيروس.( النهاية)