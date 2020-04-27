كردستان : نرفض استخدام رواتب الموظفين كورقة ضغط سياسية من قبل أطراف ببغداد

( المستقلة)…. عبرت حكومة اقليم كوردستان يوم عن رفضها باستخدام مسألة رواتب الموظفين والعاملين في الاقليم بالقطاع العام كورقة ضغط سياسية تتم ممارستها من قبل اطراف وجهات متنفذة في الحكومة الاتحادية ببغداد.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده اليوم المتحدث باسم الحكومة جوتيار عادل عقب اجتماع الكتل الكردستانية في البرلمان العراقي مع الوفد الحكومي المفاوض للحكومة الاتحادية.

وقال عادل خلال المؤتمر ان الاجتماع كان ايجابيا وقد تم التوصل خلاله الى مجموعة من النقاط منها: استمرار التنسيق والتعاون بين الكتل الكوردستانية في البرلمان العراقي واللجنة التفاوضية.

واضاف انه تم التأكيد في الاجتماع بأنه لا يجوز استخدام مسألة رواتب الموظفين وقوت شعب كوردستان كورقة ضغط تستخدم في المزايدات السياسية.

واردف عادل بالقول ان حكومة اقليم كوردستان متلزمة بالاتفاقات المالية والنفطية في اطار ما تمخضت عنه التفاهمات مع الحكومة الاتحادية في نهاية عام 2019.

وتابع المتحدث بالقول “نحن متأكدون ولدينا كل الثقة بان مطالبنا قانونية وحقة في اطار الحقوق المالية وما يتعلق برواتب الموظفين”.

وطالب بتشريع قانون النفط والغاز من اجل حل المشاكل وتبيين الصلاحيات بين الطرفين.( النهاية)