كردستان تنفي خفض انتاج النفط الى ما معدله ٢٦٧ الف برميل يوميا

(المستقلة)…نفت وزارة الثروات الطبيعية في اقليم كوردستان خفض انتاج النفط الى ما معدله ٢٦٧ الف برميل يوميا.

وقالت الوزارة في بيان اليوم السبت وتلقته (المستقلة) ان هذا الخبر غير صحيح وعملية انتاج النفط في الاقليم تسير كما كانت عليه في الاشهر السابقة.

واظهرت احصائية صادرة حديثا تخفيض العراق واقليم كوردستان إنتاج النفط قرابة 500 الف برميل يوميا، وذلك ضمن اطار الالتزام باتفاق مجموعة “أوبك+” لخفض الإنتاج دعماً للأسعار.

وبحسب الاحصائية الصادرة عن (S&P Global Platts) فإن العراق والاقليم قد خفضا ما مجموعه 497 برميل يوميا من إنتاج الخام.

وتشير الاحصائية الى ان اقليم كوردستان خفّض ما معدله 100 الف برميل من تصديره للخام.

وتنوه الاحصائية الى ان العراق صدر خلال الشهر الماضي مليونين و816 الف برميل يوميا بينما كان يبلغ مجموع النفط المصدر في الاقليم 267 الف برميل يوميا.

وفي نيسان/أبريل الماضي، توصل تحالف “أوبك+” إلى اتفاق تاريخي لإجراء تخفيضات في إنتاج النفط تبلغ 9.7 ملايين برميل يومياً بهدف إعادة التوازن إلى أسعار الخام في الأسواق العالمية.

وبموجب الاتفاق، فإنه كان المقرر أن يخفض العراق إنتاجه من الخام بنحو مليون برميل يومياً في شهري أيار/مايو وحزيران/يونيو الماضيين. (النهاية)