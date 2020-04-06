كردستان تقرر تمديد حظر التجوال لغاية 12 ليلًا وتصدر تعليمات

( المستقلة)… أعلن وزير داخلية اقليم كوردستان، الاثنين، عن استمرار الاجراءات المتبعة لحظر التجوال بمدن الاقليم الى منتصف ليلة اليوم.

وقال ريبر احمد في مؤتمر صحفي باربيل، “بعد التشاور مع المحافظين واجتماع الوزارة تقرر تمديد الحظر لغاية 12 ليلا وبعد تلقي الرد من المحافظين ومشرفي الادارات لمنح السلطات اتخاذ الاجراءات الازمة”.

وأضاف “ان المحافظات والادارات المستقلة ستصدر قرارات جديدة بعد انتهاء المهلة بهذا الخصوص”.

وأشار الوزير “لغاية العاشر من نيسان حظر التجوال سيكون بشكل كامل من الساعة السادسة عصراً لغاية ال12 ليلا، وبقية الوقت يكون متاحا وفق ضوابط يتم تحديدها من قبل المحافظات من اجل تمشية الحياة اليومية”.

وبشأن الية تنقل الكوادر الصحفية والاعلامية في الاقليم، اكد احمد، “الاعلاميون احرار في التجوال بشرط تخويل من مؤسساتهم وأطالبهم بالتعاون”. ( النهاية)