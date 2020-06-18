كردستان تعلن عن وفاة 7 أشخاص وإصابة 224 آخرين بكورونا خلال 24 ساعة

(المستقلة)… أعلنت وزارة الصحة في حكومة إقليم كوردستان عن وفاة سبعة أشخاص وإصابة 224 آخرين بفيروس كورونا المستجد COVID-19 خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وقالت الوزارة في بيان لها تلقته (المستقلة) اليوم الخميس إنه “تم إجراء 2106 فحصاً جديداً منها 1077 في اربيل، و495 في السليمانية، و394 في دهوك، و25 في حلبجة، و115 في كرميان”، مبيناً أن “النتائج أظهرت إصابة 224 شخصاً جديداً من بينهم 47 في اربيل، و134 في السليمانية، و25 في كرميان، و4 في دهوك، و14 في حلبجة”.

وأوضح البيان، أن “94 مصاباً إكتسبوا الشفاء التام من بينهم 67 في اربيل، و23 في كرميان، و4 في دهوك”، لافتا الى “وفاة 7 مصابين جدد منهم 6 وفيات في السليمانية و1 وفاة واحدة في كرميان”.

وأوضح أنه “تم حجر 91 شخصاً جديداً، بالاضافة الى وجود 963 شخصاً آخرين من 31 منطقة في الاقليم، منهم 270 في اربيل و4 في السليمانية و689 في دهوك”.

وأجمل البيان العدد الكلي للاشخاص الذين تم حجرهم منذ ظهور المرض بـ15271 شخصاً خرج منهم 14301 شخصاً”، مضيفا أن “مجموع الأشخاص الذين تم فحصهم بلغ 111949 شخصاً من بينهم 53897 من اربيل، و32905 من السليمانية، و24352 من دهوك، و795 من حلبجة”.

وأضاف البيان أن “مجموع المصابين منذ ظهور المرض في الإقليم بلغ 3045 مصاباً من بينهم 794 من اربيل و2037 من السليمانية و140 من دهوك و41 من حلبجة”، مبيناً أن “مجموع الأشخاص الذين اكتسبوا الشفاء من المرض بلغ 1217 شخصا من بينهم 421 من اربيل، و671 من السليمانية، و92 من دهوك، و33 من حلبجة”.

أما مجموع الباقين تحت الرعاية الطبية في المستشفيات بحسب البيان، فهو ” 1746 من بينهم 361 من اربيل، و1296 من السليمانية، و48 من دهوك و41 من حلبجة”.

وعن عدد المتوفين جراء الإصابة بالفيروس منذ بداية ظهوره اشار الى البيان الى “82 حالة وفاة من بينهم 12 من اربيل، و70 من السليمانية”.

ووجه البيان ، “شكره وتقديره لجميع الأطباء والكوادر الصحيين وجميع الفرق الطبية العاملة”، مجدداً “الطلب من المواطنين بالتعليمات الطبية والإبتعاد عن الاماكن المزدحمة ولبس الكمامات والقفازات والاتصال بالخط الساخن 122 في الحالات الضرورية”.(النهاية)