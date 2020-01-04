كردستان تعلن عن رفضها تصفية حسابات الدول على أرض العراق وانتهاك سيادته

(المستقلة)… أعلنت رئاسة اقليم كردستان، السبت، عن رفضها خطوات تصفية حسابات الدول على أرض العراق وبالتالي انتهاك سيادته، داعية الى كل الأطراف إلى الالتزام بأقصى درجات ضبط النفس ومنع حدوث أي تطورات خطيرة.

وقالت رئاسة الاقليم تعليقاً على القصف الأمريكي الذي تسبب بمقتل نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس وقائد فيلق القدس الايراني قاسم سليماني قرب مطار بغداد فجر أمس الجمعة، إن “الأحداث الأخيرة التي وقعت في كركوك والقائم وأمام السفارة الأمريكية ب‍بغداد، مؤشرات تدل على ازدياد تعقيد الأوضاع في العراق والتي أدت إلى أفعال وردود أفعال متكررة”.

وأضافت، من هذا المنطلق نرفض خطوات تصفية حسابات الدول على أرض العراق وبالتالي انتهاك سيادته، الأمر الذي ادى بالنتيجة الى وقوع اللواء قاسم سليماني قائد فيلق القدس وأبو مهدي المهندس نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي ورفاقهما ضحايا، حيث كان لهما دور مشهود في الحرب ضد إرهابيي داعش خلال السنوات الماضية”.

وأكدت، “لا يجوز اتخاذ العراق ساحة لحسم صراعات الدول، كما ندعو إلى حل مشاكلهم عن طريق الحوار واحترام العراق وسيادته. إن استمرار هذه التعقيدات والأفعال وردود الأفعال سيمضي ب‍العراق والمنطقة نحو الهاوية ومستقبل مجهول وسيؤدي إلى إحياء وتقوية القوى المتشددة والإرهابية من قبيل داعش.

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وتابعت، “في هذه الظروف المعقدة والحساسة والخطيرة، ندعو كل الأطراف إلى الالتزام بأقصى درجات ضبط النفس ومنع حدوث أي تطورات خطيرة”.(النهاية)