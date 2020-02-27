كردستان تعلن سلامة 12 مشبها به بالاصابة بكورونا

(المستقلة)… افاد وزير الصحة في اقليم كوردستان سامان البرزنجي يوم الخميس ان 14 شخصا مشتبها به بالاصابة بفيروس كورونا خضعوا للفحوصات المختبرية وتبين سلامة اغلبهم.

وقال الوزير في تصريح للصحفيين اليوم ان خلال الـ24 الساعة الماضية تم رصد 14 مشتبها به وخضعوا للفحوصات المختبرية، مشيرا الى ان الفحوصات المختبرية لـ12 حالة ظهرت انها سالبة.

واضاف ان الحالتين الاخريين من المشتبه بهم لاتزالان تخضعان للفحوصات، مشيرا الى انه اذا تم رصد حالات اخرى مشتبه بها فانها ستخضع للفحوصات واقليم كوردستان له القدرة على تشخيص الفيروس. (النهاية)