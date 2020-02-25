كردستان تعلن تعطيل الدوام في المدارس من يوم غد الى 24 اذار

(المستقلة)… قرر مجلس وزراء اقليم كوردستان يوم الثلاثاء تعطيل الدوام الرسمي في المدارس ورياض الاطفال والجامعات والمعاهد قرابة شهر وذلك ضمن التدابير الوقائية المتخذة لمنع تفشي فيروس كورونا.

وذكر بيان صادر عن مجلس الوزراء انه منذ يوم غد 26/2/2020 يبدأ تعطيل الدوام في المدارس ورياض الاطفال والمعاهد الحكومية والخاصة حتى 10/3/2020، وبعدها تبدأ العطلة الربيعية.

واوضح البيان انه بشأن الجامعات والمعاهد الحكومية والخاصة فإن العطلة الربيعية ستبدأ من يوم 29/2/2020 والى 23/3/2020، مشيرا الى ان يوم 24 من شهر اذار سيكون الدوام رسميا في المؤسسات الحكومية كافة. (النهاية)