كردستان تعلن ارتفاع إصابات بكورونا إلى 34 مع تسجيل 6 إصابات جديدة

( المستقلة ) …أعلنت وزارة الصحة في إقليم كوردستان العراق ارتفاع إصابات بفيروس كورونا الجديد إلى 34 مع تسجيل 6 إصابات جديدة يوم الأحد.

وقالت الوزارة في بيان لها تلقته ( المستقلة) إنه خلال الساعات 24 الماضية تم اجراء 151 فحصا منها 91 فحصا في أربيل و48 في السليمانية و12 في دهوك، وكانت النتيجة اصابة 6 اشخاص جدد بالفيروس في مدينة السليمانية.

وأوضحت أن المصاب الاول هو رجل عمره 44 عاما ويعمل كاسبا في بيع الوقود حيث أصيب هو مع اثنين من اولاده وشقيق له، اما المصابان الاخران هما امرأة عمرها 63 عاما وهي شقيقة المصاب الذي توفي سابقا مع احد اقربائه الاخرين وهو رجل في 68 من العمر.

وتابعت ان المجموع الكلي للمصابين بفيروس كورونا المستجد COVID-19 في اقليم كوردستان في الوقت الحالي هو 34 مصابا بينهم حالة وفاة واحدة واكتساب 4 مصابين الشفاء وبقي الاخروم تحت الرقابة الصحية والطبية.

وأشارت الوزارة إلى أن أعداد المواطنين الذين حجر عليهم يبلغ 3988 شخصا في 35 مكانا مختلفا، بقي منهم الان فقط 1564 شخصا في الحجر وخرج 2424 شخصا وعادوا الى اسرهم بعد ان امضوا 14 يوما في الحجر.( النهاية)