كردستان : تسجيل 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

( المستقلة)… أعلنت وزارة الصحة في حكومة إقليم كوردستان العراق تسجيل 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية.

وقالت الوزارة في بيان لها تلقته ( المستقلة)…. اليوم الاثنين إن عدد الاشخاص الذين تم حجرهم في الاقليم بلغ (9031) شخصا بقي منهم الان (1512) في الحجر في (33) مكانا مختلفا، منهم (464) شخصا في اربيل و(244) في السليمانية و(751) في دهوك و(53) في رابرين.

وأضاف البيان ان (7519) شخصا خرجوا من الحجر وعادوا الى عوائلهم بعد انتها مدة الحجر البالغة اسبوعين، مبينا ان الساعات الاربع والعشرين الماضية شهدت الحجر على (14) شخصا.

واوضح ان الوزارة أجرت خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية (890) فحصا منها (374) في اربيل و(234) فحصا في السليمانية و(263) فحصا في دهوك و(19) فحصا في سوران، مبينا ان الفحوصات اظهرت اصابة (8) حالات اصابة جديدة في الاقليم.

واشار البيان الى ان اربيل سجلت اليوم اصابة (5) اشخاص بينهم امرأة في السادسة والثلاثين من العمر و(3) اطفال اعمارهم (16) و(15) و(11) عاما على التوالي وهم ملامسون من اسرة المصاب السابق في منطقة (تلارسيتي) في ناحية كسنزان ورجل في (33) عاما من ساكني شقق زانياري وملامس للمصاب الذي اصيب امس في مخيم داره شكرانه في مدينة اربيل.

وأردف البيان أن مجموع اعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد COVID-19 في اقليم كوردستان بلغ (355) مصابا، توفي منهم (4) اشخاص، مبينا ان (322) مصابا اكتسبوا الشفاء التام وعادوا الى منازلهم، فيما يخضع الباقون للرعاية الطبية.

ووجه البيان تقديره لجميع الاطباء والكوادر الصحيين وجميع الفرق الطبية العاملة، مطالبا المواطنين بعدم الخروج من منازلهم باي شكل من الاشكال والالتزام بالتعليمات الصحية، والاتصال بالخط الساخن (122) في حالات الضرورة.( النهاية)