كردستان تسجل 537 اصابة جديدة بكورونا و 21 حالة وفاة

(المستقلة)… أعلنت وزارة الصحة في اقليم كوردستان أصابة أكثر من 537 و21 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقالت الوزارة في بيان لها وتلقته (المستقلة) اليوم الاحد انها سجلت 537 اصابة جديدة بكورونا توزعت على النحو الاتي: 297 أربيل، 51 السليمانية، 26 كرميان، 134 دهوك، 29 حلبجة.

وأشار البيان الى تعافي 289 حالة وكما يأتي، 114 اربيل، 24 كرميان، 135 دهوك، و16 حلبجة.

وتابع البيان ان 21 حالة وفاة سجلت في الاقليم وكالاتي : 12 اربيل، 3 السليمانية، وحالتان في كرميان، وحالتان في رابرين.

واجمل البيان المجموع الكلي لعدد الاصابات بالفيروس منذ ظهور الجائحة ولغاية الان بـ21197 مصابا تماثل من بينهم 11496 للشفاء التام، بينما لا يزال 8948 قيد العلاج، توفي 753 مصابا. (النهاية)