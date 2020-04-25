كردستان تسجل 3 إصابات جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

( المستقلة)…. أعلنت وزارة الصحة في حكومة إقليم كوردستان تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية.

وقالت الوزارة في بيان لها تلقته ( المستقلة)… انها مستمرة في اجراءاتها لمواجهة فيروس كورونا المستجد COVID-19 في اقليم كوردستان، مبينا أن مجموع الاشخاص الذين حجروا خلال المدة الماضية بلغ (8945) بقي منهم في الحجر الان (1809) اشخاص في (33) مكانا مختلفا منهم (485) في اربيل و(267) في السليمانية و(1008) في دهوك و(49) في رابرين.

واضاف البيان ان (7136) شخصا خرجوا من الحجر وعادوا الى اسرهم بعد ان انهوا مدة الحجر البالغة (14) يوما، مبينا ان الساعات الاربع والعشرين الماضي شهدت حجر (159) شخصا اخر.( النهاية)