كردستان تسجل 11 إصابة بكورونا خلال 24 ساعة

( المستقلة)… أعلنت وزارة الصحة في حكومة إقليم كوردستان العراق يوم الثلاثاء تسجيل 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية.

وقالت الوزارة في بيان لها إن عدد الاشخاص في الحجر الصحي بالإقليم وصل الى (9196) شخصا، بقي منهم حاليا في الحجر (1602) شخصا في (33) مكانا مختلفا، منهم (572) شخصا في اربيل و(259) في السليمانية و(730) في دهوك و(41) في رابرين.

وأضافت أن (7594) شخصا غادروا الحجر وعادوا الى عوائلهم بعد ان انهوا مدة الحجر الصحي البالغة اسبوعين، لافتا الى انها قامت بحجر (165) شخصا خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية.

واوضحت أنها أجرت خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية (1706) فحصا، منها (1121) في اربيل و(158) في السليمانية و(300) في دهوك و(25) في حلبجة و(12) في رابرين و(90) في سوران، مبينة ان النتائج اظهرت اصابة (11) شخصا جديدا بفيروس المرض.( النهاية)