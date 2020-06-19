كردستان تسجل ٦ وفيات و٢٢٨ إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال يوم

(المستقلة)…. أعلنت وزارة الصحة في حكومة إقليم كوردستان العراق تسجيل ٦ وفيات و٢٢٨ إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال ٢٤ ساعة الماضية.

وقالت الوزارة في بيان لها تلقته (المستقلة) اليوم الجمعة إن ” ٥ وفيات سجلت في السليمانية، بينما كانت حالة الوفاة السادسة في حلبجة” .

وأوضحت أن ” ١٤٢ إصابة شخصت في السليمانية، و٤٠ في أربيل، و١٦ في إدارة رابرين، و٣ في دهوك، فيما تماصل ١٠٢ مصاب للشفاء، ٥٠ في السليمانية، و٣٠ في أربيل، و١١ في كرميان، و١١ في دهوك” .

وأضافت الوزارة أن ” عدد الإصابات الكلي في الإقليم ارتفع إلى ٣٢٧٣ بينها ٨٨ وفاة و١٣١٩ حالة شفاء”. (النهاية)