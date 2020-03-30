كردستان تدعو العائدين للاقليم بعد 15 شباط للخضوع للفحص

( المستقلة)…. دعت وزارة الصحة في اقليم كوردستان يوم الاثنين المواطنين العائدين بعد منتصف شهر شباط الماضي الى الخضوع للفحوصات المختبرية للتأكد من عدم حملهم لفيروس كورونا المستجد.

وذكر بيان للوزارة انه “نسترعي انتباه المواطنين الذين كانوا قد سافروا الى خارج البلاد من تاريخ 15/2/2020 ولغاية الان الى الاسراع فورا للاتصال بالرقم 122 او مراجعة اي مركز للفحص من فيروس كورونا، مستثنية العائدين الذين فرض عليهم الحجر او خضعوا للفحوصات.

وحذر البيان المواطنين العائدين خلال التاريخ المحدد من الذين لم يخضعوا للفحوصات المختبرية من اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم.( النهاية)