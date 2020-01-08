كردستان : الصواريخ الايرانية التي سقطت قرب أربيل لم تخلف أية خسائر

المستقلة /- أعلنت وزارة الداخلية في إقليم كردستان،، عدم وجود اية اضرار جراء القصف الصاروخي الايراني الذي استهدف قاعدة عسكرية قرب محافظة أربيل.

وقال وزير داخلية كردستان ريبر أحمد في تصريح صحفي تابعته “المستقلة” اليوم الاربعاء، إن “أية خسائرٍ بشرية ومادية لا توجد أثناء سقوط الصواريخ في أربيل”.

وتعرضت قاعدة عين الاسد في الانبار وقواعد عسكرية اخرى للتحالف الدولي فجر اليوم الاربعاء، الثامن من كانون الثاني، لهجمات ايرانية بـ 22 صاروخا، وذلك ردا على اغتيال قائد فيلق القدس الايراني قاسم سليماني بقصف امريكي قرب مطار بغداد في الثالث من الشهر الجاري.