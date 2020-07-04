كردستان : التربية تعلن تحديد الامتحانات للصفوف المنتهية

(المستقلة)… اعلنت وزارة التربية في اقليم كوردستان تحديد الحادي عشر من الشهر الجاري موعدا لاجراء الامتحانات النهائية للصفوف المنتهية لمرحلة الاعدادية للعام الدراسي 2019 – 2020.

وقال وزير التربية آلان حمه سعيد في مؤتمر صحفي عقده اليوم إنه “بعد مناقشة مستفيضة، وتقييم الوضع الصحي في ظل تفشي فيروس كورونا سيتم اجراء الامتحانات الوزارية في الحادي عشر من شهر تموز الجاري”.

واضاف انه “تم اتخاذ الاستعدادات كافة لتسير العملية الامتحانية بسلاسة، ودون صعوبات ومعوقات”، منوها الى اجراء التنسيق اللازم مع وزارة الداخلية والتعليم العالي ايضا لتخصيص قاعات في الكليات والجامعات لإجراء الامتحانات فيها.

وتابع الوزير ان أكثر من 142 الف طالب وطالبة سيشاركون في ادارء الامتحانات الوزارية للصفوف المنتهية لمراحل الاعدادية كافة، مطالبا الطلبة بارتداء الكمامات اثناء اداء الامتحانات بينما القفازات اخياري لمن يستطيع ان يرتديها ولا تعيقه في اداء الاجابات. (النهاية)