كرة الهدف للنساء والرجال تعسكر في بغداد استعداداً لتايلند

(المستقلة).. يقيم منتخب العراق الوطني للنساء والرجال بكرة الهدف للمكفوفين معسكراً تدريبياً في العاصمة بغداد استعداداً للمشاركة في بطولة آسيا ( الباسفيك ) التي تقام في تايلند

ويقود منتخب الرجال في المعسكر التدريبي الذي يقام من الثامن عشر وحتى الرابع و العشرين من شهر آب الجاري المدرب صفاء فخري بينما يقود منتخب النساء المدرب خالد نجم الدين .

يذكر ان المعسكر يضم اللاعبين و اللاعبات : محمد علوان، و احمد عادل، و محمد احمد، و عباس عدنان، و علي خضير، و وسام صلاح، وريام صلاح، وعذراء عبد الكريم، ورتيبة محمود، وسارة سمير .