كربلائية تحصل على براءة اختراع في مجال علوم الحياة

( المستقلة ) / علي النصر الله / .. حصلت ممثلة نقابة المعلمين العراقيين فرع كربلاء ، اليوم الاربعاء، على براءة اختراع معتمدة ومسجلة ضمن جهاز التقييس والسيطرة النوعية في وزارة التخطيط في مجال علم الأحياء المجهرية والمناعة.

وقالت النقابة في تصريح لــــ ( المستقلة ) ان المدرسة” بتول شاكر عبد المحلاوي من ثانوية المتفوقات للبنات وممثلة النقابة، حصلت على براءة اختراع في مجال ( علوم الحياة / علم الاحياء المجهرية والمناعة ) “.

وأضافت إن ” براءة الاختراع كانت في أنتاج (Biosurfactant ) محلياً واستخدامه كبديل للمضادات الحيوية لمعالجة المسببات المرضية المعزولة من مرضى خاضعين للقسطرة القلبية ،ودراسة تأثيره في عملية البلعمة خارج الجسم الحي “.