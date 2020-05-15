كربلاء مغلقة حتى نهاية عيد الفطر وستغلق السيطرات بالكتل الكونكريتية

( المستقلة ) / علي النصر الله / .. أعلن محافظ كربلاء نصيف الخطابي ، اليوم الجمعة ، إن المحافظة ستبقى مغلقة امام الوافدين من المحافظات لزيارة العتبات المقدسة حتى نهاية عيد الفطر، وسيكون هناك اجراء اخر بالتشاور مع الحكومة المركزية “.

وأكد في تصريح لـــ ( المستقلة ) إن “كربلاء تتعرض لضغوطات سياسية واجتماعية لتطبيق الاجراءات الصحية على نقاط التفتيش الخارجية ( السيطرات ) لثلاثة محاور مع المحافظات المجاورة بعدم استقبال المواطنين “.

وقال الخطابي إذا “استمر الضغط على نقاط التفتيش الخارجية ( السيطرات ) في المحافظة سنضطر لغلقها بالكتل الكونكريتية لمنع الدخول إلى كربلاء “.

و ناشد محافظ كربلاء رئيس “مجلس الوزراء بأن تتحمل المحافظات مسؤولياتها وتمنع تنقل المواطنين من محافظة إلى أخرى “.