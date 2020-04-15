كربلاء  لا نسمح بدخول إي زائر من خارج العراق

( المستقلة ) / علي النصر الله / .. اعلن محافظ كربلاء نصيف الخطابي ، اليوم الاربعاء، إن “المحافظة لا تسمح بدخول إي زائر من دول خارج العراق ما لم تعلن منظمة الصحة العالمية خلوها من وباء فايروس كورونا “.

وقال الخطابي في تصريح لعدد من وسائل الاعلام ضمنها ( المستقلة ) إن “كربلاء اتخذت اجراءات مهمة لتطويق فايروس كورونا من خلال حظر التجوال وجهود الكوادر الصحية والامنية ووعي اهالي المحافظة “.

وأضاف إن “سلامة وحياة اهالي كربلاء مهمة جدا “. منوها الى شمول الزائرين من المحافظات العراقية ، بعدم السماح لهم الدخول الى كربلاء ما لم يعلن العراق بشكل كامل الانتهاء من جائحة كورنا حتى يتم استقبالهم “.

من جانب أخر أعلن المتحدث الرسمي لخلية الازمة في صحة كربلاء محمد الوكيل ، إن “كربلاء لم تسجل أي اصابات بفايروس كورونا خلال الايام الثلاثة الماضية “.

وأضاف إن ” الكوادر الطبية والصحية استطاعت من تطويق الفايروس ، وارتفاع عدد حالات الشفاء الى 59 حالة من أصل 81 اصابة فيهما 6 حالات وفاة ، والباقين 16 حالة قيد العلاج “.