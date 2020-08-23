( المستقلة ) / علي النصر الله / .. أكدت قيادتي عمليات كربلاء وشرطة المحافظة ، مساء الاحد ، على توفير أجواء آمنة لزائري عاشوراء في ظل أنتشار وباء كورونا .

وقال مصدر أمني في تصريح لــــ ( المستقلة ) إن “قائدي عمليات كربلاء اللواء الركن على الهاشمي واللواء احمد زويني أكدوا خلال اجتماع أمني خاص بزيارة عاشوراء ذكرى استشهاد الامام الحسين واخيه أبا الفضل العباس عليهما على توفير الاجواء الامنة للزائرين “.

وأضاف إن “القيادتين هيأت افواج الطوارئ القتالية خلال خطة زيارة عاشوراء ، بغية الاشتراك مع باقي التشكيلات الامنية في حماية كربلاء خلال الزيارة “.