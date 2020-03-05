كربلاء توفد ضباط الى المنافذ الحدودية لتسجيل اسماء القادمين من الخارج

( المستقلة ) / علي النصر الله / .. أوفدت خلية الازمة لمرض كورونا في محافظة كربلاء ، اليوم الخميس ، ضباط ارتباط الى المنافذ الحدودية والمطارات للتعرف وتسجيل المواطنين من اهالي كربلاء القادمين من الدول المؤشر فيها فايروس كورونا ليتسنى لمديرية الصحة اتخاذ الاجراءات اللازمة.

وأكد رئيس خلية الازمة نصيف الخطابي في تصريح لــــ ( المستقلة ) تسجيل أصابة واحدة لمواطنة قادمة من ايران وتم اتخاذ الاجراءات اللازمة .

وقال الخطابي عقب اجتماع طارىء لخلية الازمة ،إن “الخلية قررت منع دخول إي اجنبي الى المحافظة من الدول المؤشر فيها الاصابات، وتقنين دخول العراقيين من المحافظات المجاورة ، الا للضرورة القصوى، منوها الى استثناء الموظفين العاملين في المحافظة.

وأضاف كما قررت الخلية ، الابتعاد عن التجمعات والاستمرار بغلق قاعات الاحتفالات والملاعب والقاعات الرياضية المغلقة وشاشات العرض ومدن الالعاب لمدة ١٥ يوما ، بالإضافة الاستمرار بالإجراءات الاحترازية والوقائية وتشديدها.