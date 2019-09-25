كربلاء تهدد بأتخاذ إجراءات قانونية ضد النفط في حال عدم تنفيذ تعهداتها بشأن العمالة المحلية

(المستقلة ) / علي النصر الله / ..هدد مجلس محافظة كربلاء مساء الأربعاء، بأتخاذ الإجراءات القانونية كافة بحق وزارة النفط في حال عدم تنفيذ كامل تعهداتها السابقة بتشغيل الايدي العاملة المحلية في مصفى كربلاء النفطي، واكد بأنه سيدعو محافظ كربلاء لتنفيذ هذا القرار .

وقال رئيس المجلس علي عبد المالكي لــــ (المستقلة ) إن “مجلس المحافظة صوت على قرار يطالب فيه رئيس الوزراء ووزارة النفط بتنفيذ كامل تعهداتهما السابقة بتشغيل الايدي العاملة المحلية في مصفى كربلاء، النفطي وحسب قرارات مجلس المحافظة التي حددت نسبة 60 بالمائة من نسبة العمالة في المصفى “.

وأضاف المالكي إن “هذا القرار جاء اثناء الجلسة الاسبوعية رقم 32 للفصل التشريعي السادس عشر لمجلس المحافظة ، وفي حال عدم التنفيذ سيدعو المجلس محافظ كربلاء كافة الإجراءات القانونية لتنفيذ القرار خدمة لأهالي كربلاء “.

يذكر إن عضو في مجلس محافظة كربلاء بشرى حسن عاشور كشفت اعداد العاملين في مصفى كربلاء النفطي، وابناء المحافظة والعراقيين هم الاقل عددا بين العاملين في المصفى حيث يبلغ عدد العمال الكوريين 757 عاملاً،

اما الاجانب من (الصين، الهند، البنغال وباكستان)، فيبلغ عددهم 12897 عاملاً، اما العراقيين فتبلغ اعدادهم في المصفى، 4814 عاملاً وبينهم نسبة قليلة من ابناء المحافظة ليصبح مجموع العاملين في مصفى كربلاء يبلغ 18468 شخصاً ،

وكان مجلس الوزراء قرر، في (7 كانون الثاني 2014)، إحالة تنفيذ مشروع مصفى كربلاء على ائتلاف شركات كورية بكلفة تزيد عن ستة مليارات دولار، وبمدة تنفيذ تبلغ 54 شهرا “