كربلاء  تمنع رفع اسعار الاقنعة الوقائية  لمرض كورونا

( المستقلة ) / علي النصر الله /.. وجهت  محافظة كربلاء ، اليوم الثلاثاء، دائرة الصحة  بمتابعة  الصيدليات في المحافظة ومنع رفع اسعار الاقنعة الوقائية ( الكمامات ) التي تستخدم للوقاية من مرض كورونا .

وقال الخطابي في تصريح لــــ ( المستقلة ) إنه “وجه بمتابعة الصيدليات في المحافظة بما يخص بيع أقنعة الوقاية (الكمامات) ومنع رفع أسعارها “.

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وأوضح إن ” الحكومة المحلية ودائرة الصحة وقيادة الشرطة ، اتخذت الإجراءات اللازمة لمواجهة الفيروس ومنع انتشاره “، محذرا في الوقت نفسه ، من استغلال مثل هذه الشائعات بوجود مرض كورونا في كربلاء “.

يذكر إن اغلبية الصيدليات في كربلاء رفعت اسعار بيع أقنعة الوقاية الى 2000 دينار ، بعدما كان سعر الواحدة  250 دينار  “.

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