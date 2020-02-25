كربلاء  تمنع رفع اسعار الاقنعة الوقائية  لمرض كورونا

( المستقلة ) / علي النصر الله /.. وجهت محافظة كربلاء ، اليوم الثلاثاء، دائرة الصحة بمتابعة الصيدليات في المحافظة ومنع رفع اسعار الاقنعة الوقائية ( الكمامات ) التي تستخدم للوقاية من مرض كورونا .

وقال الخطابي في تصريح لــــ ( المستقلة ) إنه “وجه بمتابعة الصيدليات في المحافظة بما يخص بيع أقنعة الوقاية (الكمامات) ومنع رفع أسعارها “.

وأوضح إن ” الحكومة المحلية ودائرة الصحة وقيادة الشرطة ، اتخذت الإجراءات اللازمة لمواجهة الفيروس ومنع انتشاره “، محذرا في الوقت نفسه ، من استغلال مثل هذه الشائعات بوجود مرض كورونا في كربلاء “.

يذكر إن اغلبية الصيدليات في كربلاء رفعت اسعار بيع أقنعة الوقاية الى 2000 دينار ، بعدما كان سعر الواحدة 250 دينار “.