كربلاء تمدد حظر التجوال حتى منتصف الاسبوع المقبل

( المستقلة ) / علي النصر الله / .. اعلنت خلية الازمة المركزية لمكافحة فايروس كورونا كربلاء ، مساء الثلاثاء ، إن الخلية قررت تمديد حظر التجوال حتلا منتصف الاسبوع المقبل .

وقال رئيس خلية الازمة نصيف الخطابي في تصريح لـــ ( المستقلة ) إن “قرار التمديد جاء من اجل حفظ سلامة المواطنين من اهالي كربلاء والتي هي الاساس فوق كل الاعتبارات والتي تحرص الحكومة المحلية على تأمينها “.

وأضاف إن “هذا التمديد يستثنى منه القوات الامنية ، والدوائر الخدمية المختصة ، والصحية ، والاعلاميين ، فضلا عن حركة دخول البضائع والمواد الغذائية من والى المحافظة “.

وأهاب الخطابي ، بالمواطنين الالتزام بقرارات الخلية والتعاون مع الفرق الصحية والامنية والدفاع المدني التي تعمل من اجلهم ومن اجل سلامتهم “.