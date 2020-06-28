كربلاء تمدد حظر التجوال الشامل حتى السبت المقبل

( المستقلة ) / علي النصر الله / .. اعلنت خلية الازمة لمكافحة فيروس كورونا في كربلاء ، مساء الاحد ، إنها قررت تمديد حظر التجوال الشامل لغاية السبت المقبل.

وقال رئيس الخلية نصيف الخطابي في تصريح لــــ ( المستقلة ) بناءً “على العديد من المناشدات وحفاظا على سلامة المواطنين ، تقرر تمديد حظر التجوال لغاية مساء السبت القادم “.

وأضاف إن “الخلية قررت أيضا اضافة مكاتب الكي كارد الى الاستثناءات لغاية الساعة الواحدة ظهرا ، لغرض تسهيل اعمال توزيع الرواتب للموظفين لجميع الوزارات “.

واشار الى إن “هذه القرارات اتخذت بحضور النائب الاول والثاني للمحافظ ، وقائدي عمليات كربلاء والشرطة ، ومدير عام صحة كربلاء ومدراء الاجهزة الامنية والدوائر المعنية “.

يذكر إن ” كربلاء شهدت اليوم الأحد ، تسجيل 65 إصابة جديدة مؤكدة مختبريا بفيروس كورونا ، بموازاة تسجيل 44 حالة شفاء ووفاة أثنين من المصابين “.