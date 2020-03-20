كربلاء تقرر حجر كل القادمين من زيارة بغداد 14 يوما

(المستقلة)/ علي النصر الله/ .. اعلنت خلية الازمة المركزية لمكافحة فايروس كورونا كربلاء ، مساء الجمعة ، بحجر كل الوافدين من اهالي كربلاء من زيارة بغداد ( 14 ) يوما للتأكد من خلوهم الاصابة بفايروس كورونا.

وقال رئيس خلية الازمة نصيف الخطابي في تصريح لـــ ( المستقلة ) وجهنا “المفارز الامنية والصحية في نقاط التفتيش الخارجية لاسيما الشمالية جهة محافظة بغداد ، معاملة اهالي كربلاء المغادرين لزيارة بغداد كالقادمين الى المحافظة من السفر ويستضاف ( يحجر) 14 يوما للتحقق من حالتهم “.

واضاف إن “هذا التوجيه جاء بعد ارتفاع الاصابات في العراق عامة والعاصمة بغداد خاصة “. داعيا الى تطبيق حظر التجوال تجنبا للاصابة ونشر فايروس كورونا “.