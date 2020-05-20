كربلاء تقرر الحظر الشامل وإعلاق المتنزهات ومدن الالعاب في عيد الفطر

( المستقلة )/ علي النصر الله / .. غلق المتنزهات ومدن العاب كربلاء ونشر قوات إضافية ونصب كمائن وفرض حظر التجوال الشامل ، اهم قرارات الاجتماع الامني لقيادتي عمليات كربلاء وشرطة المحافظة في اجتماع أمني لوضع الخطة الامنية الخاصة لعيد الفطر الاحد المقبل “.

وقال قائد شرطة كربلاء اللواء أحمد زويني في تصريح لـــ ( المستقلة ) إن “الخطة تضمنت نشر مفارز اضافية وغلق الطرق النيسمية وتعزيز نقاط التفتيش والكمائن في جميع مناطق المدينة ، فضلاً عن نصب نقاط تفتيش ( السيطرات ) مؤقته داخل الأحياء والاقضية والنواحي ، كذلك تأمين المناطق الصحراوية وكافة محاور المدينة الاربعة “.

وأضاف كما ناقش المجتمعون التأكيد على إغلاق المنتزهات ومدن الألعاب والمطاعم عدا خدمة التوصيل وكذلك المقاهي ومنع التجمعات البشرية بكل أشكالها حفاظاً على صحة وسلامة الجميع خشية من تفشي ڤايروس كورونا “.

وأشار الى ” إن “تلك الاجراءات المشددة جاءت تنفيذاً لقرارات خلية الازمة والخاصة بفرض حظر التجوال الشامل خلال عيد الفطر المبارك “.

وذكر الزويني إن ” قائد العمليات وقائد الشرطة وجها ، كافة مدراء الاقسام والاجهزة الامنية ، بتنفيذ تلك القرارات، وعدم التهاون مطلقاً ، عدا الحالات الإنسانية ، والاستثناءات الصادرة للفئات المشمولة فقط ، والعجلات التي تحمل البضائع والخضروات “.