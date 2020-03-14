كربلاء  تقرر الاستمرار بمنع الدخول الى المحافظة

( المستقلة ) / علي النصر الله / .. جددت محافظة كربلاء ، اليوم السبت ، الاستمرار في قراراتها الاحترازية الوقائية لمكافحة مرض فايروس كورونا في الاجتماع السابق لخلية الازمة المركزية لحفظ سلامة اهالي المحافظة .

وقال محافظ كربلاء نصيف الخطابي في تصريح لــــ ( المستقلة ) إن “خلية الازمة العليا في المحافظة جددت قراراتها الوقائية للحد من انتشار فايروس كورونا ، كما اعلن عنه في الاجتماع السابق الاسبوع الماضي “.

وأشار الى إن “تلك القرارات سارية المفعول والعمل بها من قبل اللجان المشكلة، والتي تضمنت بعدم السماح لدخول الوافدين من المحافظات الى كربلاء ، يستثنى من ذلك الموظفين والقوات الامنية العاملة في المحافظة “.