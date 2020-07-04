كربلاء تقاضي وزارة الكهرباء

( المستقلة ) / علي النصر الله /.. أعلن محافظ كربلاء نصيف الخطابي، اليوم السبت، إن المحافظة ستقيم دعوى قضائية على وزارة الكهرباء والمديرية العامة للسيطرة المركزية لغبن المحافظة من حصتها وعدم اعطائها حصتها العادلة من الطاقة “.

وقال الخطابي في تصريح لــــ ( المستقلة ) إن “كربلاء غبنت من اعطائها حصتها العادلة من الطاقة ، رغم أنها من المحافظات المنتجة للطاقة الكهربائية “.

وأضاف إن “الشكوى بحق وزارة الكهرباء والمديرية العامة ، جاءت بعد مناشدات غير مسموعة من قبل الوزارة لرفع المظلومية عن كربلاء “.