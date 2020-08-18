كربلاء تغلق ابوابها في عاشوراء بوجه الزوار الاجانب ومن خارج المحافظة

( المستقلة ) / علي النصر الله / ..أعلنت قيادة عمليات الفرات الاوسط ، اليوم الثلاثاء ، خطتها الأمنية التي تنطلق في بداية شهر محرم وتستمر أسبوعين ، فيما أشارت إلى زيارة عاشوراء هذا العام ستخلو من دخول الزائرين من خارج كربلاء وزوار أجانب .

وقال مصدر أمني في تصريح لــــ ( المستقلة ) “تم وضع خطة من الأول من محرم ولغاية يوم 13 من الشهر نفسه ، ثم تليها خطة ثانية فيما يخص الزيارة الأربعينية “.

وأوضح إن “قيادة عمليات كربلاء اتخذت الإجراءات الأمنية كافة ، بالاشتراك مع قطعات الجيش والشرطة الاتحادية ، وهيئة الحشد الشعبي ، بالإضافة إلى أفواج تعزيز ستأتي من محافظة بغداد لحماية الزائرين “.

وأشار الى إن “هذا العام سيختلف عن الأعوام السابقة ، وذلك لعدم دخول الزائرين من خارج كربلاء ، فضلا عن عدم وجود زائرين أجانب “.