كربلاء تغلق أبوابها لغير ساكنيها بسبب كورونا

المستقلة /أعلنت محافظة كربلاء العراقية، الخميس، إغلاق أبوابها أمام المواطنين من المحافظات الأخرى بدءا من يوم الجمعة.

وذكرت سلطات المحافظة، في بيان صحفي: “نقدم اعتذارنا من المواطنين من محافظات العراق كافة بعدم السماح لدخول محافظة كربلاء المقدسة ابتداء من الساعة الثامنة ليوم غد الجمعة المصادف السادس من شهر آذار الجاري ولمدة أسبوع”.

وأوضح البيان أن “هذا المنع يأتي ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية وحفاظا على سلامة الجميع” من انتشار فيروس كورونا، مشيرا إلى أنه جرى استثناء “أهالي كربلاء المقدسة والموظفين والقوات الأمنية العاملة في المحافظة” من هذا المنع، “كما تقرر تمديد تعطيل الدوام بالنسبة للتربية والتعليم العالي لأسبوع إضافي أيضا”.