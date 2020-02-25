كربلاء تعلن منع دخول الزائرين الأجانب بعد تسجيل اول حالة مؤكدة

(المستقلة)… اعلنت كربلاء عن اجراءات قالت انها احترازية لمواجهة فيروس كورونا، بعد اعلان النجف تشخيص اول حالة اصابة في العراق تعود لوافد ايراني.

وقال قائد شرطة كربلاء اللواء احمد علي زويني “اتخذنا إجراءات احترازية من بينها منع دخول الزائرين الأجانب القادمين من البلدان التي فيها إصابات بفيروس كورونا، بعد تسجيل اول حالة مؤكدة”.

من جهته دعا جواد الموسوي النائب في لجنة الصحة والبيئة البرلمانية، وزارة الصحة والبيئة العراقية اتخاذ اجراءات سريعة وصارمة للحد من الفيروس في العراق.

ومنها:

١ . معاقبة ومحاسبة المتاجرين بالمستلزمات الطبية اللازمة لحماية المواطنين من هذا المرض .

٢ . ايقاف العمليات الباردة لمدة شهر واحد لتقليل المرضى الراقدين حاليا في المستشفيات و تحسبا لاي حالات دخول لاعداد كبيرة من المرضى ولتقليل الهدر و استعمال الكمامات والمواد المعقمة.

٣ . الاسراع وبشكل سريع وطارئ بتجهيز وشراء كميات كبيرة من مستلزمات حماية المواطنين والمرضى مثل الكمامات والمعقمات والمطهرات وغيرها.

٤ . اجراء زيارات ميدانية وتفتيشية صارمة للصيدليات والمذاخر والمنافذ الحدودية لتدقيق عملهم واجراءاتهم فيما يخص المواضيع اعلاه.

وسيتم يوم غد الاربعاء الساعه ١٢ ظهرا استضافة وزير الصحة والبيئة وكادر وزارة الصحة المتقدم لتدقيق ومراجعة اجراءات الوزارة في هذا الخصوص. (النهاية)