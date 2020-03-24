كربلاء تعلن تمديد للمرة الثالثة  حظر التجوال حتى الأول من نيسان

(المستقلة)/علي النصر الله/ .. اعلن رئيس خلية الازمة المركزية لمكافحة فايروس كورونا نصيف الخطابي ، إن “الخلية قررت تمديد حظر التجوال للمرة الثالثة حتى الاول من نيسان العام الحالي .

وقال الخطابي في تصريح لــــ ( المستقلة )اليوم الثلاثاء ، إن “الخلية اكدت خلال اجتماع لها ، ضرورة اتخاذ الاجراءات القانونية بحق المخالفين لقرار الحظر ، واستمرار السماح لعجلات الحمل لنقل المواد الغذائية والخضر والفواكه بالتنقل “.

واضاف إن “قرار التمديد كان بحضور قائد عمليات كربلاء اللواء الركن علي الهاشمي وقائد شرطة كربلاء المقدسة اللواء احمد علي زويني ومدير صحة المحافظة “.