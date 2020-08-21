كربلاء تعد خطة لزيارة عاشوراء وفق معطيات أمنية وصحية

( المستقلة ) / علي النصر الله / .. أعلنت حكومة كربلاء المحلية ، مساء الجمعة ، إنها ” أعدت خطة لزيارة العاشر من محرم الحرام .

وقال نائب المحافظ علي الميالي في تصريح لــــ ( المستقلة ) إن “الحكومة المحلية أعدت خطة لزيارة العاشر من المحرم على وفق المعطيات الامنية والصحية التي ترافق مراسيم الشعائر الحسينية لهذا العام “.

يذكر إن “العتبة الحسينية قامت مساء أمس الخميس ، باستبدال راية قبة الامام الحسين من اللون الاحمر الى اللون الاسود ، ايذانا ببدء شهر محرم الحرام وواقعة الطف في العاشر منه ذكرى استشهاد الامام الحسين عليه السلام “.