كربلاء تعتذر عن اقامة  مراسيم زيارة الشعبانية

(المستقلة ) / علي النصر الله/ .. قالت حكومة كربلاء المحلية ، مساء الجمعة ، إن الحكومة تعتذر عن اقامة مراسيم زيارة الشعبانية المقبلة في المحافظة ، بسبب الاجراءات الوقائية للحد من انتشار وباء كورونا في البلاد.

والزيارة الشعبانية هي ذكرى ولادة الامام المهدي لدى الشيعة الاثني عشرية، في منتصف شهر شعبان ، والذي احياها العام الماضي اكثر من ثلاثة ملايين زائر بينهم عرب واجانب، وبمشاركة 30 الف عنصر امني.

وقال مصدر حكومي مطلع في تصريح لعدد من وسائل الاعلام ضمنها ( المستقلة ) إن “المحافظة لن يمكنها السماح بإقامة مراسم الزيارة الشعبانية لهذا العام، بسبب الاجراءات الوقائية للحد من انتشار وباء كورونا في البلاد ، وتعتذر في نفس الوقت “.

وأكد المصدر إن “المحافظة مغلقة بالكامل من قبل الجيش والشرطة وقد نضطر لغلقها بالحواجز الكونكريتية “.

يذكر إن مواطني كربلاء ممن سافر لأداء زيارة الامام الكاظم تم حجرهم في مدينة الزائرين سيد الاوصياء لمدة 14 يوما”.