كربلاء تطلق مبادرة للتبرع ببلازما الدم للمصابين في فيروس كورونا

( المستقلة ) / علي النصر الله / .. أطلقت محافظة كربلاء ، اليوم الاربعاء، حملة للتبرع بلازما الدم للمصابين في فيروس كورونا والمتعافين لزيادة حالات الشفاء.

وقال محافظ كربلاء نصيف الخطابي في تصريح لــــ ( المستقلة ) إن “مبادرة أطلقتها المحافظة في آليات مهمة للحصول على بلازما الدم من الذين تماثلوا للشفاء “.

وأضاف إن “هذه المبادرة سوف تفعل وتشجع أغلب المصابين بالتبرع بالدم ، لزيادة حالات الشفاء في المحافظة “.

يذكر أن كربلاء سجلت40 إصابة جديدة مؤكدة مختبريا بفيروس كورونا ، بموازاة 19 حالات شفاء وتم مغادرتهم ردهة الحميات ، حسب البيان الوزاري المشار ليوم أمس الثلاثاء “.