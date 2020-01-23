كربلاء تطلق “درع الفرات الاوسط” لتامين المناطق الصحراوية المحاذية للانبار وبابل

(المستقلة ) / علي النصر الله /… أعلنت شرطة محافظة كربلاء، مساء الخميس، عن انطلاق عملية درع الفرات الاوسط لتأمين المناطق الصحراوية المحاذية لمحافظتي الانبار وبابل .

وقال مصدر امني في تصريح لـــ ( المستقلة ) “بتوجيه قائد الشرطة اللواء احمد علي زويني وبأشراف معاونه اللواء الركن أياد حسين عبود نفذت القوات الامنية عملية أمنية واسعة النطاق في المناطق الصحراوية المحاذية لمحافظتي الانبار وبابل وبالاشتراك مع قوات الجيش “.

واضاف إن ” هذه العملية الأمنية جاءت لأجراء المسح الميداني وضرب اي أوكار للإرهاب وللقضاء على الخلايا وحسب المعلومات الاستخباراتية المتوفرة بغية تأمين وفرض احكام السيطرة على جميع المناطق المحاذية للمحافظة وتأمين الحدود الإدارية بالكامل “.