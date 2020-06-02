كربلاء تطلق حملة توعوية كبرى لحث المواطنين على الالتزام بحظر التجوال

( المستقلة ) / علي النصر الله / .. أعلن قائد شرطة كربلاء اللواء أحمد زويني، الثلاثاء، عن إطلاق حملة توعوية كبرى للحد من انتشار فيروس كورونا وتشديد إجراءات حظر التجوال من اجل صحة وسلامة الأهالي.

وذكر زويني في تصريح لــــ ( المستقلة ) إن ” الغرض من هذه الخطوة هي من اجل حث المواطنين على الالتزام بحظر التجوال ، وارتداء الكفوف والكمامات ، مع تشكيل فرق مشتركة من الجيش والشرطة، وبالتعاون مع الدوائر الصحية والخدمية للقيام بها “.

وقال إن “القيادة فتحت نقاط مراقبة، ونصب كمائن على محيط كربلاء، مع المحافظات المجاورة لمنع إي تسلل أو دخول للمحافظة، مع التشديد على حجز إي عجلة ومحاسبة أي مواطن يتسلل من خارج الحدود الإدارية “.

وأضاف إن “الحملة جاءت بعد ترأسه مؤتمرا توعويا موسعا ضم عددا من مدراء الأجهزة والأقسام الأمنية المهمة”.

يذكر إن “الموقف التراكمي للإصابات المسجلة في محافظة كربلاء ، بلغ ( 244 ) إصابة ، منهم ( 121 ) حالة شِفاء ، و( 9 ) حالات وفاة “.