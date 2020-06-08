كربلاء : تطالب وزير النفط الجديد بمشاريع جديدة

( المستقلة ) / علي النصر الله / .. طالب محافظ كربلاء نصيف الخطابي ، اليوم الاثنين ، وزير النفط الجديد احسان عبد الجبار القيام بمشاريع نفطية جديدة في المحافظة .

وقال الخطابي في تصريح لـــ ( المستقلة ) بحثنا مع وزير النفط عبد الجبار عند زيارته الاولى بمقر مشروع مصفى كربلاء النفطي ، التعاون والتنسيق ما بين الطرفين ، ومناقشة عدد من المشاريع النفطية في المحافظة “.

وأضاف كما “طالبنا اثناء الاجتماع ، إكمال مشروع مصفى النفطي في كربلاء والذي ينفذه ائتلاف الشركات الكورية ودعمها “.

وصوت مجلس النواب العراقي بجلسته المنعقدة بتاريخ أمس الاحد 6 حزيران 2020 وبحضور 247 نائباً . على احسان عبد الجبار وزيراً للنفط “.