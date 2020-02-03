كربلاء تطالب وزير التخطيط  اطلاق مبالغ المشاريع

(المستقلة)/علي النصر الله /.. طالب محافظ كربلاء نصيف الخطابي ، مساء الاثنين ، وزير التخطيط اطلاق المبالغ الخاصة بالمشاريع في المحافظة ، ودعا الخطابي دعم كربلاء لإنشاء مشاريع استراتيجية .

وقال الخطابي في تصريح لـــ ( المستقلة ) عقب مشاركته الاجتماع الذي عقدته وزارة التخطيط بحضور المحافظين ، طالبنا وزير التخطيط دعم المحافظة بالمشاريع استراتيجية ، كذلك اطلاق المبالغ الخاصة بالمشاريع “.

وأوضح إن المشاركة في الاجتماع “جاءت لإطلاق برنامج لتشغيل الشباب ضمن اطار علمي وعملي “.

واشار الى أن ” البرنامج يستوعب الاعداد الموجودة والتخطيط لاستيعاب الاخرين في السنوات المقبلة ضمن خطط قصيرة ، ومتوسطة المدى من خلال الاحصائيات التي تقدمها الجهات ذات العلاقة كالجامعات والمعاهد “.