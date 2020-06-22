كربلاء تطالب بتوفير مخازن كبيرة لسد حاجة الاسواق وبأسعار تنافسية

( المستقلة ) / علي النصر الله / .. طالب رئيس غرفة تجارة كربلاء نبيل الانباري ، مساء الاثنين ، بتوفير مخازن تجارية كبيرة موحدة في مكان واحد لسد حاجة الاسواق وبأسعار تنافسية وضمان عدم ارتفاعها على غرار محافظة السليمانية .

وقال الأنباري في تصريح لــــ ( المستقلة ) إن “المطالبة جاءت بعد لقاء مع نواب المحافظة عن تحالف سائرون رياض المسعودي وفاطمة الموسوي “. وقال بحثنا “خلال اللقاء الواقع الاقتصادي والصعوبات التي تواجه القطاع الخاص في العراق عموما وكربلاء خاصة ، اهمها عدم تواجد مخازن كبيرة لسد احتياجات الأسواق وبأسعار تنافسية “.

وأضاف ، طالبنا الاهتمام بتوفير مخازن كبيرة في مكان واحد ، كما قامت به حكومة اقليم كردستان في محافظة السليمانية بالتحديد لسهولة الاحتواء والسيطرة على الأسعار ، وضمان عدم ارتفاعها ، وخلق تنافس تجاري بين تجار المحافظة ، لسد حاجة السوق الكربلائي بالبضائع الجيدة “.