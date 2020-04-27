كربلاء تطالب استلام محاصيل الحنطة خارج الخطة الزراعية

( المستقلة ) / علي النصر الله / .. طالبت محافظة كربلاء ، اليوم الاثنين ، بأستلام محاصيل الحنطة والشعير من مزارعي المحافظة خارج الخطة الزراعية.

وقال محافظ كربلاء نصيف الخطابي في تصريح لــــ ( المستقلة ) عقب اجتماع الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات برئاسة رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي أمس الاحد ، طالبنا رئيس الوزراء استلام المحاصيل من المزارعين من خارج الخطة الزراعية لأهمية ذلك ، ولحاجة البلد في هذه الفترة “.

وأضاف عرضنا “اثناء الاجتماع الخطة الصحية لمكافحة فايروس كورونا والاجراءات التي اتخذت من اجل حفظ سلامة المواطنين ، أضافة الى جهود الكوادر الصحية والامنية ، وتعاون الاهالي في تطويق انتشار كورونا والحد من انتشاره “.