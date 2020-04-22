كربلاء تضع خطة صحية جديدة لتطويق فايروس كورونا

( المستقلة ) / علي النصر الله / .. أعلن مدير عام دائرة صحة كربلاء صباح الموسوي ، مساء الاربعاء،عن ” انتقال المؤسسة الصحية في المحافظة الى خطة جديدة لتطويق فيروس كورونا والحد من انتشاره ” .

وقال الموسوي في تصريح لــــ ( المستقلة ) إن “الخطة بدأ العمل بها منذ أكثر من عشرين يوماً والنتائج واضحة للجميع من خلال الانخفاض في تسجيل إصابات في المحافظة خلال هذه الفترة “.

وأوضح إن “الخطة الصحية الجديدة تضمنت الانتقال من مرحلة الرصد الاعتيادي للحالات أو الإصابات الى مرحلة الرصد العشوائي “.

وأضاف إن “الدائرة لديها جهازين الماني المنشأ ، يسهمان في الرصد الوبائي ومعرفة الحالات ألمصابة وبوقت أسرع ، الاول جهزته وزارة الصحة ، والاخر مهداة من هيئة الحشد الشعبي “.

وأشار الى إن “الدائرة أرسلت خلال الفترة من أواخر شهر شباط ولغاية ، أمس الثلاثاء ، (2250 ) نموذجا من العينات لغرض إجراء الفحوصات المختبرية عليها ، وتوكيد حالة الإصابة من عدمها ، حيث جاءت نتائجها إصابة ( 86 ) مواطنا فقط بالفيروس ، بضمنها ( 6 ) حالات وفاة ، وهو الموقف الإجمالي للحالات المؤكدة مختبريا بالفيروس في المحافظة لغاية الآن “.

وأكد إن ” ( 79 ) مصابا غادروا مدينة الإمام الحسين ( ع ) الطبية بعد شفائهم من المرض ، فيما بقيت حالة واحدة قيد العلاج “.