كربلاء تضع خطة امنية لشهر رمضان

(المستقلة)/علي النصرالله/ ..أعلنت قيادتي شرطة وعمليات كربلاء ، اليوم الثلاثاء، عن وضع خطة أمنية خاصة لشهر رمضان .

وقال مصدر امني في تصريح لــــ ( المستقلة ) إن “قيادتي عمليات وشرطة كربلاء عقدتا اجتماعا امنيا موسعا ضم جميع صنوف وتشكيلات القوات الامنية من الشرطة والجيش لوضع خطة أمنية خاصة بشهر رمضان المبارك “.

وأضاف تضمنت “الخطة الامنية ، توزيع القطعات الأمنية في عموم أرجاء المدينة المقدسة بشكل يضمن توفير المناخ الأمني المناسب للمواطنين ، إضافة الى تطبيق القرارات الصادرة من خلية الأزمة والتي من شأنها الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمنتسبين “.